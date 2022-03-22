Manavgat'ta üniversite öğrencileri sektör temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesinin Manavgat ilçesinde kurulu fakülte ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler için "Sektör İş Birliği Kariyer Günleri" düzenlendi.

Manavgat Meslek Yüksek Okulu bahçesinde gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinlikte, öğrenciler alanlarını ilgilendiren sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

Öğrencilerin konser, söyleşi ve farklı aktivitelerle de eğlenme fırsatı bulduğu etkinliğin sunuculuğunu ise Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Füsun Arıcı yaptı.

Etkinlikte, otel, tur, seyahat, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 60'a yakın işletme stant açtı. Stantlarda işletme temsilcileri tanıtımlarını yaparken, broşür ve promosyon ürünleri dağıttı. İşletmeler yaz aylarında istihdam etmek üzere öğrencilerle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri bilgi ve beceri bakımından en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Güzeller, "Sektörle iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Böylece bölümleri diri ve dinamik tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Manavgat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu ise öğrenci sektör buluşmasının çok faydalı geçtiğini ve amacına ulaştığını ifade ederek, öğrencilerin eğlenceli ve keyifli iki gün geçirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan organizasyonu bu yıl yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Uslu, "Hem bir bahar şenliği hem de sektör üniversite iş birliği ile güzel bir organizasyon düzenledik. Burada çoğunluğu otel olmak üzere 60 firmamızı öğrencilerimizle buluşturduk. Öğrencilerimizle işverenlerin bir araya geldiği anlamlı bir çalışma oldu." ifadelerini kullandı.

Bir otelin İnsan Kaynakları Müdürlüğünü yapan Cemile Akbulut da sektör temsilcisi olarak katıldıkları bu organizasyonda verimli iki gün geçirdiklerini kaydetti.

Turizm Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri birinci sınıf öğrencisi Rumeysa Toraman ise organizasyonun kendileri açısından çok iyi olduğunu ve sektör temsilcileriyle olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri birinci sınıf öğrencisi Hatice Güngör de salgın sonrası yapılan ilk aktivitede eğlenme fırsatı bulduklarını hem de sektör temsilcileriyle kariyerleri açısından verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Turizm Fakültesi, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Manavgat Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle organize edilen etkinliğe, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.