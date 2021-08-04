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Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde - Son Dakika

Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde

04.08.2021 10:32
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme riski taşıyor. 4 ilçede 48 mahalleyi etkileyen yangını söndürmek için 6 bin 524 kişilik personel görev yapıyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü ise tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. C.Y.'nin Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangını başlattığı tespit edildi.

2 İLÇEDE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYORAntalya'da 28 Temmuz'dan bugüne kadar 19 noktada yangın başladığı, 14'ünün kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.YILKI ATLARI TEHLİKEDEManavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi. Yangın nedeniyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit altında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atlarının yabani olduğunu, bölgede dağınık bir şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girilecek yol olmadığını kaydetti.8 UÇAK 30 HELİKOPTERLE MÜDAHALEBölgede 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 araç yangınlara müdahale ediyor. Yangında Antalya'da 48 mahalle doğrudan etkilendi, tamamen boşaltılan mahalle sayısı 31, kısmen zarar gören de 17 mahalle bulunuyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi, 9'unun da hastanede tedavisi sürüyor. Akseki, Alanya ve Manavgat'ta toplamda 6 bin bağımsız binada tespit yapıldı ve 1071'i konut, diğerleri ticarethane, ahır ve diğer müştemilatlar olmak üzere toplam 1960 birimde hasar, acil yıkılacak yapı tespitleri yapıldı.3 BAKAN BÖLGEDEDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Çavuşoğlu, koordinasyon merkezinde bulunurken, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen köylerde vatandaşı ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor. Bakan Kurum, bugün, Şişeler, Evrenler Yavşı, Yukarı Işıklar, Salur, Sırtköy ve Sevinçköy'de incelemelerde bulunacak. Bakan Karaismailoğlu ise İbradı'daki yol şantiyesini ziyaret edip Manavgat'ın Yaylaalan, Tilkiler ve Sevinçköy mahallerini ziyaret edecek.MİLLETVEKİLLERİ YANGIN SAHASINDAAntalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangının başladığı 28 Temmuz'dan itibaren bütün Antalya milletvekilleri sahada çalışmalara katılıyor ve yangın alanlarında gelişmeleri anlık takip ediyor. AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve Sena Nur Çelik; CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer ve Rafet Zeybek; İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi; MHP milletvekili Abdurrahman Başkan, 'afet bölgesi' ilan edilen alanlarda yangından zarar gören vatandaşların dertlerini dinleyip taleplerini yerine getirmeye çalıştı.ALEVLERE HORTUMLA SU SIKTIAK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yangının ilk anlarından itibaren geldiği yangın bölgesinde Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya arasında mekik dokudu. Köse, dün de alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıldağ ve Demirciler mahalleleri arasındaki alanda yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldı. Orman işçilerine yardım eden ve hortumla alevlere su sıkan Köse, tampon bölge oluşturmaya çalışan köylülerin tırmıklı müdahalesine de yardım etti. Köse, yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana bölgedeki ilçeler ve köyler arasında 7 günde yaklaşık 4 bin kilometre yol katetti.HELİKOPTERDEN YÖNLENDİRDİ

Manavgat doğumlu, orman mühendisi olan ve Türkiye'nin çeşitli illerinde orman müdürlüğü yapan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ise yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idare bölümünde yer aldı. Helikoptere binip havadan alanları inceleyen ve ekipleri yönlendiren Andın, "30 yıllık mesleki tecrübemi Antalya'mızda ve Manavgat'ımızda devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınıp söndürülmesi için kullanıyoruz. Yangını havadan sevk ve idare ediyoruz" dedi.


- Antalya
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde
Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde - Son Dakika


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