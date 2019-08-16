Son Dakika Haberleri: Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılmaya başladı
Son Dakika Güncel Haber

Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılmaya başladı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramının 1. Günü çıkan yangının yaraları sarılmaya başlandı.

Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılmaya başladı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramının 1. Günü çıkan yangının yaraları sarılmaya başlandı. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım ile birlikte Beşkonak-Yeşilbağ Mahallesinde evleri yanan vatandaşları ziyaret edip yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramının 1. günü Manavgat'ın Isparta sınırında bulunan Yeşilbağ mahallesinde gece 03.00 sıralarında çıkan yangında Ali Budak, İbrahim Kuş, Ramazan Kuş ve Duran Kuş isimli vatandaşlara ait ev ve samanlıklar tamamen yandı. Yangında 500 metrekare orman zarar gördü.

Yeşilbağ mahallesinde ev ve samanlıkları yanan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Yiğit, "Vatandaşlarımızın barınma konusunda talepleri oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 adet konteyner göndererek bu sorunu şimdilik çözüme kavuşturdu. Kalıcı ev yapılması için ne yapabiliriz konusunu ele aldık. AFAD il Müdürlüğü maddi yardımda bulunacak. Yangının afet kapsamına alınması durumunda evleri AFAD tarafından yapılabilecek. Afet kapsamına alınmaması durumunda AFAD'ın yapacağı maddi yardıma Sosyal Yardımlaşma Vakfımızdan katkıda bulunarak ev yapımına başlayacağız" dedi. - ANTALYA
Manavgat, Antalya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok
Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:49:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]