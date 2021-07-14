Manisa Büyükşehir, Selendili Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Muhtarların taleplerinin dinlendiği ziyarette, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları nedeniyle muhtarlar teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daire başkanlığı personeliyle birlikte Selendi Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı ve aynı zamanda Çamlıca Mahallesi Muhtarımız Bünyamin Demir tarafından karşılanan Büyükşehir Belediyesi heyeti, dernekte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Tepeynihan Mahallesi Muhtarı Hamit Özkaya, Yenice Mahallesi Muhtarı Faruk Köse, Şerefiye Mahallesi Muhtarı Muhsin Yılmaz, Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Talat Akyıldız ve Mıdıklı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali İnce de hazır bulundu. Selendi ilçesine yapılan hizmetlerin ve yerine getirilmesi talep edilen işlerin görüşüldüğü ziyarette, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e selamlarını iletti. Selendi Muhtarlar Derneği ziyaretinin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.