Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı! - Son Dakika
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Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!

13.05.2022 23:02

Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, yaklaşık 20 dakika içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Salihli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SULAR ÇEKİLDİ

Yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suları tahliye etti. Yağmurdan sonra aradan geçen sürede ekiplerin çalışmasıyla sular çekildi, kentte hayat normale döndü.

20 dakikalık sağanak Salihli'de yolları göle çevirdi
20 dakikalık sağanak Salihli'de yolları göle çevirdi
20 dakikalık sağanak Salihli'de yolları göle çevirdi
20 dakikalık sağanak Salihli'de yolları göle çevirdi
20 dakikalık sağanak Salihli'de yolları göle çevirdi
20 dakikalık sağanak Salihli'de yolları göle çevirdi
20 dakikalık sağanak Salihli'de yolları göle çevirdi
Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
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İSKİ'nin patlayan su borusu yolu sular altında bıraktı İSKİ'nin patlayan su borusu yolu sular altında bıraktı İSKİ'nin patlayan borusu yolu su altında bıraktı İSKİ'nin patlayan borusu yolu su altında bıraktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı! - Son Dakika


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