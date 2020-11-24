Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni - Son Dakika

Manisa'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutladığını belirtti.
Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Şehzadeler Müftü Ahmet Alim Efendi İmam Hatip Ortaokulu Tarih Öğretmeni Uludağlar bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlamış olan öğretmenlerin ant içme töreni yapıldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi.
Törene, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Nezaket Elif Binici ve öğretmenler katıldı.
- Kaynak: AA
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