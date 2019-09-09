Manisa'da 250 bin öğrenci okula başladı

Manisa'da 2019-2020 eğitim öğretim döneminde bin 146 okulda 20 bin öğretmen ve 250 bin öğrenci ders başı yaptı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, İköğretim Haftası dolayısıyla Şehzadeler ilçesinde bulanan Gazi İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa'da 250 bin öğrenci, 20 bin öğretmen ve bin 146 okulla yeni sezona başladıklarını söyledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefini tutturmak için eğitime önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de 20 milyondan fazla öğrencinin bulunduğunu, bu durumun birçok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu dile getiren Deniz, bu konuda eğitim camiasına büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Öğrenciler okulların açılmasıyla ilgili şiirler okudu. Ana sınıfı öğrencileri ront gösterisi gerçekleştirdi.

Gösterilerin ardından Vali Deniz ile öğrenci Seray Serbes, ilk ders zilini çaldı. Vali Deniz ve protokol üyeleri, bir sınıfa giderek öğrencilerle buluştu, öğrencilere ve öğretmenlere yeni sezonda başarılar diledi.

Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Ebubekir Ermiş katıldı.