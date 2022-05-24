Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

24.05.2022 18:31
Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

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Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA

Hisarcık, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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