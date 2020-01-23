Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor - Son Dakika

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (5)

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çöktüğü açıklanmıştı. Çöken binaların haricinde, birçok evde hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, depremin etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Evinde oluşan derin çatlakları gösteren vatandaşlardan Seyit Alp, "Benim duvarım komple çatladı. Deprem anında dışarıdaydım ama çok büyük bir depremdi. Aşırı derecede korktuğumuzu söyleyebilirim. Geceyi dışarıda geçirdik. Herkes köy meydanında ateş yaktı. Artçı depremler sabaha kadar devam etti" dedi.

Musalar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldız ise, "Depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. AFAD büyük bir çadır kurdu ancak vatandaş küçük çadırlar talep etti. Ben deprem sırasında evimdeydim ve muhtarlık binasının da bulunduğu köy meydanına geldim. Akşam burası çok kalabalıktı. Buradaki vatandaşlara hem gıda hem giysi yardımı yapıldı" diye konuştu.

'YERİN ALTINDA KALDIK SANDIM'

Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mustafa Demir, "Evde çok büyük bir panik yaşandı. Evde iki tane yatalak hastamız vardı. Korkuyla onları dışarıya taşıdık ve geceyi zor şartlarda sokakta geçirdik. Köy meydanında ateşler yaktık. Sabaha kadar dışarda oturduk ve kimse evine girmedi. 15-20 dakika arayla sürekli deprem olmaya devam etti. Evimizde çatlaklar oluştu" dedi.

Deprem anında koltukta oturduğunu söyleyen Nezaket Taşdemir, "Meyve soyuyordum ama meyveyi bile soyamadım. Ortalık yıkılıyor sandım. Çok korktum. Deprem biter bitmez dışarı çıktık. Yüreğimiz kalktı. Yıkıldık, yerin altında kaldık sandım. Çok şükür ki kimsenin canına bir şey olmadı. Evlerimizde çatlaklar var ama çok şükür ki can kaybı yok" şeklinde konuştu.