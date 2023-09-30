Manisa'da 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı

Manisa Alaşehir'de 5 yıl önce cesedi gömdüğü yere kazma kürekle gelen zanlı, kendisini takibe alan jandarma ekiplerine çobanı öldürdüğünü itiraf etti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine 5 yıl önce Uşak'tan gelerek M.K.'nın yanında çobanlık yapan 60 yaşındaki İhsan Yıldız'dan, haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlatmış, yoğun arama çalışmalarına rağmen Yıldız'a dair bir ize ulaşılamamıştı.

JANDARMANIN DİKKATİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İhsan Yıldız'ın bulunması amacıyla yoğun çalışma başlatıldı. Çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sonraki süreçte uyuşturucu madde bulundurmak suçundan cezaevine giren çoban İhsan Yıldız'ın iş vereni M.K.'yi takibe aldı. Geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.K., kazma ve kürekle Killik Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalı bitişiğinde çukur açarken kendisini izleyen jandarma ekiplerini fark edince kaçtı.

KEMİK PARÇALARI VE NÜFUS CÜZDANI BULUNDU

Bölgedeki sazlık alana saklanan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.K. sorgusunda İhsan Yıldız'ı öldürdüğünü ve çukur açtığı bölgenin yakınlarına gömdüğünü itiraf etti. Zanlının tarif ettiği bölgede Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan kazıda Yıldız'a ait olduğu düşünülen kemikler ve uzuv parçaları ile içinde nüfus cüzdanının da yer aldığı kıyafetleri bulundu. Buluntular incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.