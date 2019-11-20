Manisa'da acil servisteki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisinde doktor ve hemşirelerin sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin, hastane ve personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili basında ve sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yapmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, 6 Kasım'da söz konusu videolardan haberdar olunmasının ardından personel ve hastane hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir."