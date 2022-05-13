Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

13.05.2022 22:17
Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Paraşütle uçuş yapan bir kişinin Tirebolu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ağaçta asılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, paraşütçü Nihat Çökelek'i bulunduğu yerden kurtardı.

Çökelek'in paraşütle Bozdağ'dan atlayış yaptığı ve ormanlık alana inmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı
Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı
Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

YORUMLAR
500
Sürücülere uyarıcı broşür, çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı Sürücülere uyarıcı broşür, çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı Manisa'da amatör paraşütçü ağaca asılı kaldı Manisa'da amatör paraşütçü ağaca asılı kaldı

Ambulans, İtfaiye, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
22:01 ABD Savunma Bakanı Austin, savaşın 79. gününde ilk kez Rus mevkidaşıyla görüştü, acil ateşkes istedi
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 22:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement