Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

28.05.2022 03:49
Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

S. N. idaresindeki 35 AKY 755 plakalı araç 75. Yıl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Serel kavşağında Osman Çetiner (33) idaresindeki 45 ACL 961 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç sürücüsü S.N. gözaltına alındı.

Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osman Çetiner, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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