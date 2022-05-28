Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
S. N. idaresindeki 35 AKY 755 plakalı araç 75. Yıl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Serel kavşağında Osman Çetiner (33) idaresindeki 45 ACL 961 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç sürücüsü S.N. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika