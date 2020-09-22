Manisa'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başlıyor

Sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan, her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi amacıyla Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, tüm Türkiye'de olduğu gibi eş zamanlı olarak yapılacak etkinliklerle Manisa'da da kutlanacak

"Avrupa Spor Haftası Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri", Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda yapılacak. 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla 81 ilde canlı bağlantılarla başlatılacak açılış programı, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek spor etkinlikleri ile gerçekleştirilecek. Spor etkinlikleri; Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 23-30 Eylül tarihleri arasında Manisa merkez ve ilçelerde organize edilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Karantina süreçlerinin yol açtığı hareketsizliğe bağlı rahatsızlıklar pandemi sürecinde halkımızın birçok kesimini etkiledi. 'Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' etkinlikleri ile ilimizde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Ülkemizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Covid-19'a karşı tedbirler alınarak yapılacak. Evlerinde de olsa 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Manisa'daki programın detayları ise şöyle: "23 Eylül'de Manisa 19 Mayıs Stadyumunda açılış ve spor gösterileri, Atatürk Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme gösterisi, Atatürk Kent Parkında step aerobik yaptırılması, Salihli ilçe stadında vatandaşlara egzersiz yaptırılması, diyetisyen gözetiminde vücut kitle endeksi ölçümleri yapılması ve Saruhanlı ilçe doğa yürüyüşü, 24 Eylül'de Akhisar ilçesinde Çağlak mevkiinde doğa yürüyüş, Salihli ilçesinde bisiklet turu ile masa tenisi, badminton, dart branşları tanıtılacak, top sektirme ve penaltı atışı gibi yarışmalar yaptırılacak. 25 Eylül'de Akhisar ilçesinde gölet mevkiinde bisiklet turu, 26 Eylül'de Salihli ilçesinde bisiklet turu, doğa yürüyüşü ve çevre temizliği, 27 Eylül'de Saruhanlı ilçesinde bisiklet turu, 28 ve 30 Eylül'de Soma ilçesinde doğa yürüyüşü ve bisiklet turu. 30 Eylül'de Spil dağında dağ tırmanışı etkinliği gerçekleştirilecek" - MANİSA