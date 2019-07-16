Manisa
'da binlerce vatandaş 15 Temmuz etkinliklerine katıldı
MANİSA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı
'nı dolduran Manisalılar, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi bir kez daha darbeye karşı dik duruş sergileyerek şehitler için dua etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa'da '15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda toplanan binlerce Manisalı vatandaş, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar Şehzadeler
Mehter Takımının eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1. Komando
Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Erhan Can
, AK Parti
MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur
, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli
, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç
, Yunusemre
Belediye Başkanı Mehmet Çerçi
, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli
, 15 Temmuz Gazisi Ali Tekçe, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar Şehzadeler Belediyesi
Mehter Takımının marşları eşliğinde yürüdü. Meydanı dolduran binlerce Manisalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul
Atatürk Havalimanında yaptığı konuşmayı canlı yayından meydandan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı meydanı dolduran binlerce Manisalıyı seslendirdiği marşlarla coşturdu. Mehter konserinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
"BU MİLLET ELBETTE DİZ ÇÖKMEZ"
Programın son konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz ise konuşmasında şunları söyledi: 'Tanka, topa, tüfeğe, mermiye göğüs geren asil milletimiz sayesinde bu hain girişim başarısız oldu. Bunların arkasındaki gücün asıl amacı 1071'in 1453'ün Çanakkale
'nin intikamını almak ve bu asil milleti dize getirmekti. Bunların amacı Türkiye
'yi bir iç savaşa sürüklemek ve işgal etmekti, Suriyelileştirmekti ama onların hesap edemediği şeyler vardı. Onlar bu millete diz çöktürmek istediler. Binlerce yıldır hayalleri buydu. Hesapları tutmadı, tutmayacak da. Çünkü bu asil millet söz konusu vatan olduğunda gül bahçesine yürür gibi şehadete yürüyen bir milletir. Bu millet elbette diz çökmez ve çöktüremezler." Konuşmaların ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain saldırılar sinevizyon gösterimiyle bir kez daha hatırlatıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Manisalıların Cumhuriyet Meydanındaki demokrasi nöbeti sabaha kadar devam edecek.