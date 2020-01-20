Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Alaşehir çevre yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada yaklaşık 5 gram kokain ve esrar bulundu, M.Ö. (40) ve G.M. (37) gözaltına alındı.

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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