Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Alaşehir çevre yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada yaklaşık 5 gram kokain ve esrar bulundu, M.Ö. (40) ve G.M. (37) gözaltına alındı.