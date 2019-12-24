Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, yabancı uyruklu 2 kişi de yaralandı.

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesi, Akhisar- Gölmarmara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Latif Çakar'ın (65) kullandığı 45 HB 6662 otomobil ile Makedon uyruklu Aleksandar Karagoshev'in (51) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolunun Pınarcık Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan savrulan iki otomobil yol kenarında bulunan zeytinliğe uçtu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine gelen ekipler sürücü Latif Çakar ile eşi Hatice Çakar'ın (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yabancı plakalı araçta bulunan ve Makedon uyruklu olduğu öğrenilen sürücü Aleksandar Karagoshev ile yanındaki yolcu Kiril Karapucev (27) ise ağır yaralandı.

Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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