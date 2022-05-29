Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)

29.05.2022 19:45
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi için, Kula'ya bağlı Konurca Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi için, Kula'ya bağlı Konurca Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Konurcu Yayla Mahalle Camii'nde kılınan cenazı namazına, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Konurca Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada ağır yaralanan 48 F 3119 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Öztürk (31), Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.EHLİYETSİZ GENÇ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bu arada kazaya sebep olan ve yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 16 yaşındaki H.Y., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kula Adliyesi'nde sevk edilen H.Y. tutuklandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa),


Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2)
YORUMLAR
500
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı Kontrolden çıkan otomobil yan döndü... Vatandaşlar, sıkışan sürücü için seferber oldu Kontrolden çıkan otomobil yan döndü... Vatandaşlar, sıkışan sürücü için seferber oldu
Kaynak: DHA

Hisarcık, Ankara, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2) - Son Dakika


Son Dakika
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:57 Erdoğan, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" iddialarına cevap verdi: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar! Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
18:46 Bandırmaspor Süper Lig yolunda! Eyüpspor'u devirerek finale yükseldiler
18:44 Hindistan'da iğrenç olay! Gıda zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakıma alınan kadına kocası ve 2 hemşire tecavüz etti
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız
17:18 Dünya, Endonezya'dan gelen görüntülerle hayrete düştü! Gece ahıra girip keçiyi ölümüne sarmış
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 19:52:06. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da iki otomobil çarpıştı; 4 ölü, 2 ağır yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement