Manisa'da 'Millet İttifakı Adayı' Tartışması

AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ancak AK Parti'nin Manisa'da MHP'nin adayını destekleyeceğini ilan etmesinin ardından ismi Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen eski milletvekili Selçuk Özdağ tartışması devam ediyor.

AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ancak AK Parti'nin Manisa'da MHP'nin adayını destekleyeceğini ilan etmesinin ardından ismi Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen eski milletvekili Selçuk Özdağ tartışması devam ediyor. Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP'nin Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Özdağ ile hiçbir platformda hiçbir şekilde görüşme yapmadıklarını açıkladı.



31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Manisa'da 5 milletvekili olan AK Parti'nin 1 milletvekili olan MHP'nin adayını destekleyeceğini açıklamasının ardından Millet İttifakı'nda yer alan ve Manisa'da 3 milletvekilline sahip CHP'nin de 1 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin adayını destekleyeceğini duyurmuştu. AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ancak partisinin Manisa'da MHP'nin adayı Cengiz Ergün'ü destekleyeceğini duyurmasıyla ismi Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak iddia edilen Selçuk Özdağ Manisa'da gündem oldu.



CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yerel seçim süreci ve İYİ Parti ile olan ittifak çalışmalarıyla ilgili il binasında basın toplantısı düzenleyerek iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. 4 aydır genel merkez düzeyinde ittifak görüşmelerinin sürdüğünü, Manisa'da ittifak görüşmelerinin olumlu şekilde il başkanlıkları düzeyinde devam ettiğini dile getiren Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz'a teşekkür etti. İYİ Parti'nin pozitif bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Balaban, ilçe paylaşımları konusunda Gölmarmara, Köprübaşı ve Demirci ilçelerini üzerinde mutabakata vardıklarını kaydetti.



"İYİ Parti ne karar verirse saygı göstereceğiz"



AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan, ancak ismi son günlerde Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen eski Milletvekili Selçuk Özdağ ile ilgili de konuşan Semih Balaban, CHP olarak Selçuk Özdağ ile bir görüşme yapmadıklarını açıkladı.



Sadece bir taziyede bir araya geldiklerini anlatan Balaban, "Bu saatten sonra bir başka kişiye belediye başkan adaylığı teklif etmek bizim haddimize değildir. Bundan sonra bütün yetki ve sorumluluk İYİ Parti'nindir. CHP'nin İl Başkanı olarak Selçuk Özdağ ile hiçbir şekilde hiçbir platformda bu tür buluşmamız ve teklifimiz olmamıştır. Artık tüm yetki, tüm karar İYİ Parti'dedir. İYİ Parti ne karar verirse saygı göstereceğiz. Biz daha önce uyarılarımızı, düşüncelerimizi ittifak ruhuna örtüşecek şekilde söyledik" diye konuştu. - MANİSA

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