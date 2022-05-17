Manisa'da otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

17.05.2022 13:21
Manisa'da otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.???????

İstihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir istikametinden Manisa'ya gelen plakası belirtilmeyen otomobili, şehir girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki detaylı aramada, sürücü koltuğu altına gizlenmiş 9 parça halindeki 1 kilo 800 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Y.K. (42) emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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