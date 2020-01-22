Manisa'da Siyaset Akademisi eğitimi başlıyor - Son Dakika
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Manisa'da Siyaset Akademisi eğitimi başlıyor

6 saat önce

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başvurularının başladığını bildirdi.

Manisa'da Siyaset Akademisi eğitimi başlıyor, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 19'uncu dönem Siyaset Akademisi başvurularının başladığını bildirdi.


Hızlı, yaptığı açıklamada AK Parti'nin siyasette bir marka değeri olduğunu belirterek, Manisa'da gerçekleştirilecek 19'uncu siyaset akademisi kayıtlarının 13-27 Ocak tarihleri arasında arasında internet üzerinden ya da il başkanlığından yapılabileceğini kaydetti.

Siyaset akademisinde katılımcılara 20 saat eğitim verileceğini aktaran Hızlı, şunları kaydetti:

"Ders süreci, önümüzdeki günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek ilk ders ile 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacak. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek. Bu dönem ders programımıza diğer dönemlerden farklı olarak " Avrupa'da Yükselen Milliyetçilik" ve "Popülizm", "İslamofobia" ve "Yabancı Düşmanlığı", "Suriye Krizi'nde Türkiye'nin Dış Politikası" ve "Göçmen Sorunu", "Sosyal Medya", "Siyaset ve Toplum", "Profesyonel Yönetim Teknikleri", "Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi" dersleri de eklendi."

Hızlı, akademide dereceye girenlere, Kudüs, Balkanlar ve İspanya Endülüs gezisi ödülleri verileceğini sözlerine ekledi.

Salih Hızlı, AK Parti, Siyaset, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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