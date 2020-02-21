Manisa FK'da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK'da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Manisa FK'da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı

7 saat önce

Manisa Futbol Kulübü'nde Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, yetersiz performansları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Manisa FK'da 3 isim süresiz kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Manisa Futbol Kulübü'nde Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, yetersiz performansları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK'da Teknik Direktör Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda, yönetim kurulunun aldığı kararla kadro dışı bırakılan Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, bundan sonraki süreçte çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek. Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, performanslarının yetersiz olmaları ve motivasyon eksikliği nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Oğuzhan Erdoğan, Mustafa Çakır, Ferhat Yazgan, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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