Manisa FK'da hedef 3 puan

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçen siyah-beyazlılar, Niğde Anadolu FK maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Manisa FK'nın, Niğde Anadolu FK ile oynayacağı mücadeleyi Yunus Dursun yönetecek. Karşılaşmada Dursun'un yardımcılıklarını Suat Fidan ve Recep Korkmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Selim Özen. - MANİSA

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