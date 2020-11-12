Manisa FK'ya yan bakılmıyor - Son Dakika

Manisa FK'ya yan bakılmıyor

12.11.2020 11:01
Manisa FK'ya yan bakılmıyor, System.String[]

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif'le deplasmanda giriştiği gol düellosunu da 4-3 kazanan Manisa Futbol Kulübü, müthiş istatistiklerle liderlik koltuğundaki yerini perçinledi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif'le deplasmanda giriştiği gol düellosunu da 4-3 kazanan Manisa Futbol Kulübü, müthiş istatistiklerle liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. Diyarbakır'da 2 kez öne geçip ardından rakibin 3-3 beraberliği yakaladığı maçta 3 puana 90'ıncı dakikada Mehmet Yılmaz'la ulaşan siyah-beyazlı ekip, 9 maçta 8'inci galibiyetini elde etti.

Gruptaki namağlup 3 takımdan biri olup 25 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer alan Manisa FK, gol ve genel averaj sayısında da en yakın rakiplerini 2'ye katladı. Manisa Futbol Kulübü, oynadığı 9 maçta 30 gol atıp maç başına 3.3 gol ortalaması yakaladı. Oynadığı 9 maçta kalesinde yalnız 7 gol gören siyah-beyazlılar, tam 23 genel averajla en yakın rakibine 13 gol averajı fark attı. Manisa ekibi ligde cumartesi günü Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.


Manisa FK'ya yan bakılmıyor
Manisa FK'ya yan bakılmıyor

Mehmet Yılmaz, Amed Sportif, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'ya yan bakılmıyor - Son Dakika Spor


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