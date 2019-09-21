Manisa futbol kulübü: 0-3

STAT: Şanlıurfa
GAP Stadyumu
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy
, Salim Şanlıer, Efe Kurtuluş
ŞANLIURFASPOR : Yasin - İbrahim Durmuş, Mehmet Daniş
, Veysel (Dk. 74 Seyfettin), Murat, Sercan, Ali, Onur (Dk. 78 Yusuf), Fevzi, Rıdvan, İbrahim Canlıka (Dk. 90 Eyyüp)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer - Salih, Volkan, Onur, Umut (Dk. 66 Ferhat), Serdar (Dk. 66 Sinan), Mehmet Yılmaz
, Erhan, Taha, Dilaver (Dk. 76 Zahit), Oğuz
SARI KARTLAR: İbrahim Durmuş, Onur, Yusuf (Şanlıurfaspor
) – Oğuz, Taha (Manisa Futbol
Kulübü)
KIRMIZI KART: Dk.68 Fevzi (Şanlıurfaspor)
GOLLER: Dk. 20 Dilaver (P), Dk. 68 Taha, Dk. 75 Ferhat (Manisa Futbol Kulübü)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grubun 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu.
20'nci dakikada Volkan, savunmanın müdahalesiyle rakip ceza alanında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Dilaver, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
68'inci dakikada Taha'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2
75'inci dakikada Ferhat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3