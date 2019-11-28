Son Dakika Haberleri: Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü
Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü - Son Dakika Spor

Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü

7 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanıp sadece 1 beraberlik alarak en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü'nde, 14 futbolcu gol sevinci yaşadı.

Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanıp sadece 1 beraberlik alarak en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü'nde, 14 futbolcu gol sevinci yaşadı. Toplamda 43 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi olan siyah-beyazlılarda Serdar Deliktaş, Sinan Kurumuş, Zahit Fındık, Volkan Okumak, Nizamettin Çalışkan, Dilaver Güçlü, Onur Kolay, Mehmet Yılmaz, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır, Zafer Kurşunlu ve Erhan Kara rakip fileleri sarstı. Serdar Deliktaş attığı 12 golle takımın büyük gol yükünü çekti. Zahit 7, Dilaver de 6 gol atarak Serdar'ın ardından en skorer oyuncular olmayı başardı. Sinan 5, Çağrı, Ferhat, Nizamettin ve Erhan 2, Mehmet, Oğuz, Onur ve Volkan da 1'er gol kaydetti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Manisa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Futbol Kulübü'nde herkes golcü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]