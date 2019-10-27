'Manisa' hoş rekabete de start verecek!
42 dakika önce
Volkswagen'in Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretilmesi, Avrupa pazarında farklı bir rekabeti de beraberinde getirecek.
Volkswagen'in Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretilmesi, Avrupa pazarında farklı bir rekabeti de beraberinde getirecek. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, yeni dönem için "Aramızda hoş bir yarış olacak" yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:42
Volkswagen'den Manisa sonrası bir hamle daha Volkswagen, Türkiye'deki tesisinde Passat ve Superb üretecek Metal sektörüyle ilgili bölümü seçen öğrencilere yılda 2 bin 900 lira burs verilecek İstifa etmeyen sendika başkanını döverek hastanelik ettiler