'Manisa' hoş rekabete de start verecek!

Volkswagen'in Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretilmesi, Avrupa pazarında farklı bir rekabeti de beraberinde getirecek. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, yeni dönem için "Aramızda hoş bir yarış olacak" yorumunu yaptı.