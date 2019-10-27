Son Dakika Haberleri: 'Manisa' hoş rekabete de start verecek!
Son Dakika Ekonomi 'Manisa' hoş rekabete de start verecek!

'Manisa' hoş rekabete de start verecek!

42 dakika önce

Volkswagen'in Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretilmesi, Avrupa pazarında farklı bir rekabeti de beraberinde getirecek.

'Manisa' hoş rekabete de start verecek!, System.String[]

Volkswagen'in Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretilmesi, Avrupa pazarında farklı bir rekabeti de beraberinde getirecek. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, yeni dönem için "Aramızda hoş bir yarış olacak" yorumunu yaptı.

Volkswagen, Türkiye, Avrupa, Passat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:42 
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