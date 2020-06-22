Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı

- Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı Kula Kaymakamı Kemal Duru: "Kula'da vaka sayısı 10 günde 11'e ulaştı" Manisa'nın Kula ilçesinde Kaymakam Kemal Duru, beraberindeki kurum amirleri semt pazarında denetim yaptı.

- Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı

Kula Kaymakamı Kemal Duru:

"Kula'da vaka sayısı 10 günde 11'e ulaştı"

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Kaymakam Kemal Duru, beraberindeki kurum amirleri semt pazarında denetim yaptı. Son günlerde Kula'da vaka sayılarının artması ile denetimlerin sıkılaştığını dile getiren Kaymakam Duru, Kula'da vaka sayısının 10 günde 11'e çıktığı söyledi.

Kula'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden bu yana denetimler aralıksız sürüyor. Vaka sayılarının arttığı son günlerde beraberindeki kurum amirleri ile birlikte semt pazarında denetime çıkan Kaymakam Duru, kurallara uymayan esnaf ve vatandaşları uyardı. Hiç maske takmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulanması için talimat veren Kaymakam Duru, salgının yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi. Salgın sürecinde bugüne kadar ilk hedeflerinin ceza yazmak olmadığını da vurgulayan Kaymakam Duru, bu süreçte kuralları suistimal eden vatandaşlarında affedilmeyeceğini söyledi.

Denetimlerin ardından yaptığı açıklamada bugüne kadar yürütülen çalışmalarda kurallara uymayan vatandaş ve esnafları defalarca uyardıklarını dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, vatandaş ve esnaflara keyfi olarak ceza yazmadıklarını fakat kurallara uymayan vatandaşların ancak ceza yöntemiyle kurallara uyduğunu söyledi. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde 3 önemli kural olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve bireysel hijyen konularını tekrar tekrar hatırlayan Kaymakam Duru, "Bugün kurum amirlerimiz ile birlikte maske denetimine çıktık. Önceki haftalara nazaran biraz daha maske kullanım alışkanlığının yerine gelmeye başladığını gördük. Bu denetimleri daha da sıkılaştıracağız. Çünkü maalesef 11 Mart'tan 12 Haziran'a kadar geçen 95 günde vaka görülmeyen ilçemizde 12 Haziran tarihinden itibaren ilk vaka görüldü ve vakalar artmaya başladı" dedi.

"Kula'da vaka sayısı 10 günde 11'e ulaştı"

Kula'daki vaka sayıları ile ilgili de açıklama yapan Kaymakam Duru, Kula'da 12 Haziran tarihinde görülen ilk vakanın ardından pozitif vaka sayısının 11'e ulaştığını söyledi. Filyasyonu düzgün yapıp vaka temaslı vatandaşları karantinada tutarak salgın yayılmasının önlenebileceğini dile getiren Kaymakam Duru, 11 pozitif vakanın temaslı olduğu kişilerin karantinaya alındığını da açıkladı. 10 günde 11 vakaya ulaşmanın ardından sıkı bir şekilde yürüttükleri denetimleri daha da artırdıklarını ifade eden Kaymakam Duru, "Kamuoyunda konuşulduğu gibi 50'li 100'lü sayılar yok Kula'da. O sayılara ulaşmamak için de yoğun çaba sarf ediyoruz şu anda. Tabii ki ilk açıklamamızdan sonra Kula'da sayı arttı. Şuan Kula'da pozitif sayısı 11'e ulaştı. Bu 11 vakanın artmaması için böyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ama bu sadece bizim, polisimizin, jandarmamızın, sağlık görevlilerimizin, zabıtamızın ve kamu görevlilerimizin işi değil. Biz bu kamu görevlilerin duyarlılığını ve çalışmasını artırmak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü personellerinden de tekrar yararlanmaya başlayacağız. İlgili arkadaşlarımıza onun talimatını verdim. Gönüllü öğretmenlerimiz ve imamlarımızdan boş zamanlarında sosyal mesafe kuralına vatandaşların uyması ve maske takılması konusunda tekrar tekrar nasihat edilmesi hususunda yardım istedim. Salgını bu sayede önleyeceğiz. Filyasyonu düzgün yapıp, doğru beyanları tam anlamıyla alabilirsek ve vaka temaslı olan vatandaşları karantinada tutabildiğimiz sürece bu sayı artmayacaktır. Bunu da bildirmiş olayım. Vatandaşlarımızdan da bu kurallara daha fazla özen göstermesini tekrar tekrar rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kemal Duru'nun semt pazarında gerçekleştirdiği denetime, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amir Yardımcısı Servet Ceren, İlçe Tarım ve Orman Müdürü bilgin Sarısu, Kula Belediyesi Zabıta memurları ile polisler katıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı

Koronavirüs, Kemal DURU, Manisa, Kula, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı         
00:17
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri         
00:01
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı         
00:01
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü         
19:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 00:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'nın Kula ilçesinde korona virüs vakasında artış yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei