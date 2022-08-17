Manisa'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Taytan Zümrüt Cami imamı hayatını kaybederken, torunu ve diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Salihli'nin Taytan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dombaylı Mahallesi istikametinden, Taytan Mahallesi istikametine giden A.G.(49) yönetimindeki 35 EHB 28 plakalı motosiklet ile Ramazan Dalkılıç(59) sevk ve idaresindeki 45 SC 0331 plakalı motosiklet mahalle içerinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 motosiklet sürücüsü ile 45 SC 0331 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan Alparslan D.(8) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Devlet ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Salihli'deki ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen sürücülerden Ramazan Dalkılıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan 8 yaşındaki Alparslan D. ile diğer motosiklet sürücüsü A.G.'nin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ramazan Dalkılıç'ın Taytan Zümrüt Cami imamı olduğu ve yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı öğrenildi. - MANİSA