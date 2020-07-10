MANİSA Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Ziraat Mühendisi ölümden döndü - Son Dakika

MANİSA Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Ziraat Mühendisi ölümden döndü

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Ziraat Mühendisi ölümden döndüMANİSA'nın Kula ilçesinde, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak, Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Ziraat Mühendisi Sema Döngel, ölümden döndü.

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Ziraat Mühendisi ölümden döndü

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MANİSA'nın Kula ilçesinde, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak, Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Ziraat Mühendisi Sema Döngel, ölümden döndü. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Döngel, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'dan Ankara'ya gitmek üzere 45 ABL 522 plakalı otomobili ile bugün saat 09.00 sıralarında yola çıkan Ziraat Mühendisi Sema Döngel, İzmir-Ankara Karayolu Davala mevkiindeki Güvercinlik-Peribacaları virajlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sıcak hava nedeniyle su seviyesi azalan Gediz Nehri'ne düşerek duran otomobil demir yığına döndü. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçi yarısına kadar suyla dolan otomobilde sıkışan Döngel, itfiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan Döngel'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Döngel, ardından da yola kadar taşınıp,, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, Döngel'in şans eseri yaralı olarak kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gediz Nehri, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan Ziraat Mühendisi ölümden döndü - Son Dakika
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