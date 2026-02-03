Manisa Ticaret Borsası'ndan Türkiye-Mısır ticaretine güçlü katkı - Son Dakika
Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası'ndan Türkiye-Mısır ticaretine güçlü katkı

Manisa Ticaret Borsası\'ndan Türkiye-Mısır ticaretine güçlü katkı
03.02.2026 10:19
Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti öncesinde Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katılarak Manisa iş dünyasını uluslararası platformda temsil etti.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katılarak önemli temaslarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 227 oda ve borsa başkanının yer aldığı forumda, iki ülke iş dünyası arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen foruma, Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk çevrim içi olarak katılırken; Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile çok sayıda Türk ve Mısırlı iş insanı hazır bulundu. Forumda sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat sektörlerinde yeni iş birliği fırsatları ele alındı.

Forum kapsamında Başkan Özkasap ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Alper Alhat ve Sami Karaoğlan, Manisa'nın tarımsal üretim gücü, özellikle üzüm, zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere katma değerli ürün potansiyeli ile güçlü sanayi altyapısını Mısırlı iş insanlarına aktardı.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın uluslararası iş birliklerine hazır bir üretim ve ticaret altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile Mısır arasında yeniden güçlenen ekonomik ve ticari ilişkiler, yerel üretim merkezleri için önemli fırsatlar barındırıyor. Tarımsal üretim gücümüz ve gelişen sanayi altyapımızla bu sürecin doğal paydaşlarından biriyiz. Kahire'de kurulan temaslar, somut ticaret ve yatırım adımlarına dönüşebilecek bir zemin oluşturdu. Manisa ve Akhisar iş dünyası olarak, karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli iş birliklerine hazırız" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sonunda, karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması ve iki ülke iş insanları arasında doğrudan temasların güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

