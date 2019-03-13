Manisa Yolun Karşısına Geçmek İsterken Canından Oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından olduMANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki İsmail Kahraman bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu



MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki İsmail Kahraman bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.



Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mehmet Saçan'ın kullandığı 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman'a çarptı. Çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin, olay yerindeki incelemesini ardından Kanraman'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Saçan'ı gözaltına aldı.

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