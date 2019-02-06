Manisalı Polis Memuru Kalbine Yenik Düştü
15 dakika önce
Balıkesir'de görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Akabik (48), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.
Balıkesir
'de görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Akabik (48), memleketi Manisa
'nın Salihli
ilçesinde toprağa verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Balıkesir Edremit
Koca Seyit Havalimanı'nda görev yapan 28 yıllık polis memuru Mustafa Akabik geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Akabik için Salihli'nin Fatih
Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Akabik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında defnedilmek üzerinde cenaze aracına götürüldü. Akabik'in cenazesi gözyaşları eşliğinde Karaağaç
mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Salihli Kaymakamı Levent Kılıç
, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Akabik'in yakınları ve meslektaşları katıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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