Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın bu kez koruncuklar için kulaç atacak

u yıl Manş Denizi'ni yüzerek geçişinin 40. yılını dolduran Nesrin Olgun Arslan, 5-6 Ekim tarihinde İtalya'da gerçekleşecek Oceanman yarışını, 40. yaşını kutlayan Koruncuk Vakfı tarafından desteklenen Koruncuklara armağan ettiğini açıkladı.

Bu yıl Manş Denizi'ni yüzerek geçişinin 40. yılını kutlayan ve Channel Swimming Association (İngiliz Kanalı Yüzme Birliği) tarafından 40. yıl kutlaması için İngiltere'ye davet edilen Türkiye'nin gururu Nesrin Olgun Arslan, Koruncuk Vakfı'nın kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Oceanman yarışını Koruncuk çocuklarına ithaf ettiğini açıkladı.

1957 doğumlu Nesrin Olgun Arslan, 7 yaşında yüzmeye başladı ve çeşitli dereceler elde etti. Masa tenisiyle de uğraşan ve bu dalda da Türkiye dereceleri bulunan sporcu, 1979'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi. 28 Ağustos 1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizini yüzerek geçti. Baş Antrenörlük yaparak yüzme sporunu birçok çocuğa aşılayan ve kendisi de iki çocuk annesi olan Arslan'ın çocukları Bengü ve Şevket anneleri gibi yüzme dalında başarılara sahip. Arslan, şu anda Seyhan Belediye'sinde Spor Müdürü olarak görev yapıyor.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen kadın!

Korunma ihtiyacındaki çocuklara eğitim, barınma, kişisel gelişim desteği vererek hayata hazırlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nın (Koruncuk Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Figen Özbek, bu anlamlı armağan için Nesrin Olgun Arslan'a teşekkür ederek, "Vakfımızın 40 yılda yetiştirdiği çocuklar; geçmişimiz için bir gurur, geleceğimiz için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Onların hayatlarının her aşamasında yanlarında olarak başarılarına, mutluluklarına ve heyecanlarına tanıklık ediyoruz, zorlandıkları her noktada ellerinden tutarak, umut ve sevgi aşılamaya çalışıyoruz. En büyük amacımız, ihtiyacı olan çocukları her yönden destekleyerek donanımlı ve çağdaş gençler olarak hayata kazandırmak, böylelikle ülkelerine faydalı bireyler olmalarına yardımcı olmak. Oceanman'de Koruncuklar'a destek çağrısı yaptığı için değerli sporcumuz Nesrin Olgun Arslan'a teşekkür ediyorum ve Manş Denizi'ni yüzerek geçişinin 40. yılında ülkemiz adına elde ettiği başarılar için kendisini yürekten kutluyorum. Onun gibi azimli ve başarılı sporcularımızın çocuklarımız için her zaman çok güzel rol model oluşturduğuna inanıyorum. Kendisine Oceanman'de başarılar diliyorum" dedi.