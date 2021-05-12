Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının ardından bayrama erişmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bayramın dünya ve Türkiye'ye mutluluk, sağlık ve hiç tükenmeyen yaşama sevinci getirmesini temenni eden Yavaş, şöyle devam etti:

"Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti bulunan vatandaşlarımız, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Başkent 153 hattımız vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturmak, ASKİ ve itfaiye ekiplerimiz ile ANFA güvenlik personelimiz ise olası sorunlara müdahale etmek üzere görevlerinin başında olacaktır."

BAYRAM MESAJI

Ramazan Bayramı'yla birlikte tüm dünyada mutluluk ve sevincin egemen olduğu günlere kavuşmayı yürekten arzuladığını ifade eden Yavaş, "Tam kapanma sürecini geride bıraktığımızda elleri öpülesi büyüklerimizle, dünyamızı aydınlatan çocuklarımızla, hasret duyduğumuz sevdiklerimizle yeniden kavuşacağımız günleri hasretle çekiyor, şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.