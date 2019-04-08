Mansur Yavaş: "Seçim Bitti, Seçimde Olanlar Geride Kaldı"
1 saat önce
- Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu.
- Mansur Yavaş
'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:31 Kaynak: AA
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