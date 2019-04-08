Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş: "Seçim Bitti, Seçimde Olanlar Geride Kaldı"

Mansur Yavaş: "Seçim Bitti, Seçimde Olanlar Geride Kaldı"

1 saat önce

- Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu.

- Mansur Yavaş'ın açıklamaları ANKARA - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, mazbatasını almasının ardından açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:31 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Mansur Yavaş, Güncel
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