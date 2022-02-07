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Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı - Son Dakika

Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı

07.02.2022 15:03
Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesi açıklarından 16 Ocak günü Manyas gölüne balık ağlarına bakmak için açılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Osman Ali Arı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Hamamlı Mahallesi açıklarından 16 Ocak günü Manyas gölüne balık ağlarına bakmak için açılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Osman Ali Arı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

61 yaşındaki balıkçı Osman Ali Arı'yı arama çalışmalarına İzmir İl Jandarma Komutanlığı 1 lastik bot ve 5 personel, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 1 su üstü arama kurtarma botu ve 6 personel, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi, 2 personel ile birlikte kadavra arama köpeği (samba), İstanbul, Sakarya ve Balıkesir AFAD ekipleri 3 su üstü arama kurtarma botu ve 9 personel ile Manyas Kaymakamlığına ait 1 drone katılıyor.

Arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Manyas gölünde kaybolan balıkçı Osman Ali Arı'yı bulma çalışmalarının devam ettiğini, geçtiğimiz haftalar da yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı kısa bir süre ara verilen arama çalışmalarının yeniden başlayarak sürdüğünü belirterek, en kısa zamanda bulunmasını temenni ettiklerini söyledi. - BALIKESİR

Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı
Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı
Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı
Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı
Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı

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Manyas Gölü, Balıkesir, Osman Ali, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarına yeni ekipler katıldı - Son Dakika


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