Manyas'ta eller semaya Filistin'e zulmün sona ermesi için açıldı - Son Dakika

Manyas'ta ki tüm camilerde de Filistin'de devam eden zulmün sona ermesi için Cuma namazı öncesi dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm yurtta Cuma namazı öncesi Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için dua yapılması genelgesi doğrultusunda Manyas'ta ki tüm camilerde de zulmün sona ermesi için dualar edildi. Merkezi sistem aracılığıyla Merkez Çarşı Camisinde din görevlileri Salman Temur ve Hüseyin Altın tarafından Yasin, Tebareke, Fetih ve kısa süreler okunarak, duaya edildi. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'da duaya katılanlar arasındaydı. Cuma namazı sonrası için Filistinli Müslümanlar için yardım toplandı. - BALIKESİR