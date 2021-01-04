Manyas'ta evinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kırsal Çakırca Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Basri Sarı'nın (86) odasına giren oğlu, sobadan yoğun duman çıktığını gördü.
Fenalaşan yaşlı adam, oğlu tarafından Manyas Devlet Hastanesine getirildi.
Bandırma Devlet Hastanesine sevk edilen Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın amcası olduğu öğrenilen Basri Sarı'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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