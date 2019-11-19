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Manyas'ta izinsiz kazıya suçüstü

6 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Manyas'ta izinsiz kazıya suçüstü, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal Dura Mahallesi Ücek mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Gönen Jandarma Komutanlığı ile Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı Salur Jandarma Karakolu ekiplerince çalışma başlatıldı.

A.Y. (46) ve F.K'yi (48) olay yerinde yakalayan ekipler, 25 metre derinlikte açılmış çukur bulunduğunu belirleyerek, kazı malzemeleri ve dedektör ele geçirdi.

Şüpheliler, savcılığın talimatıyla salıverildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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