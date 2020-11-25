Manyas'ta KADES toplantısı yapıldı - Son Dakika

Manyas'ta şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanmasını amaçlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında toplantı yapıldı.

Manyas Öğretmenevi toplantı salonunda Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığında ki toplantıya Belediye Başkanı Tancan Barçın, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, Müftü Ahmet Altacı, Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan ile ilgili birimler katıldı. Gönen Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünden gelen bir görevlinin sunum yaptığı toplantı sonrası İlçe Emniyet Amirliğince Cumhuriyet Meydanında kurulan KADES stantı ziyaret edilerek, buradaki yapılan çalışmalar izlendi. - BALIKESİR