Maraş olaylarının 41. yılı - Son Dakika
Son Dakika Politika Maraş olaylarının 41. yılı - Son Dakika

Maraş olaylarının 41. yılı

6 saat önce

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Maraş olaylarının 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak için tertip edildiğini söyledi.

Maraş olaylarının 41. yılı, System.String[]

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Maraş olaylarının 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak için tertip edildiğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekilleri Özen ve Musa Piroğlu, Britanya Alevi Federasyonu üyesi bir grupla Maraş olaylarının 41. yılı nedeniyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Maraş olaylarının Türkiye tarihinin en vahşi ve karanlık katliamlarından biri olduğunu ifade eden Özen, "O dönemde Türkiye'de bir kaos vardı. Egemenler ülkeyi yönetemiyordu. Bunun için kaos, karışıklık, çatışmalar çıkartarak 12 Eylül darbesine hazırlık yaptılar." dedi.

Maraş olaylarının inanç çatışması olmadığını kaydeden Özen, "ABD, sol ve işçi sınıfı mücadelesine karşı bu olayları çıkarttı. ABD'nin yeşil kuşak politikası gereğince Aleviler katledildi. Alevi-Sünni çatışması çıkarılarak kaos oluşturulmak istendi." diye konuştu.

Toplumun provokasyonlarla tahrik edildiğini, her gün beş, on kişi öldürülerek darbe için şartların oluşturulduğunu ifade eden Özen, saldırıların yedi gün boyunca sürdüğünü ancak güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmediğini iddia etti. Özen, olayla ilgili mahkemeye çıkarılan ve ceza alan sanıkların kısa süre içerisinde çeşitli gerekçelerle serbest bırakıldığını, esas faillerin de bulunamadığını söyledi.

Zeynel Özen, her yıl Maraş olaylarını anmak için bölgeye gittiklerini ancak çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını öne sürdü.

Cumartesi günü de Maraş'a gideceklerini duyuran Özen, "O topraklar bizim topraklarımız ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz. Orada şehitlerimizi anarak karanfil bırakacağız. Yetkililer güvenlik önlemlerini sonuna kadar alabilir ama insanların oraya gelip karanfil bırakmasının önüne geçmesinler. Çorum ve Sivas'ta kimse engellenmiyor ama bize neden bu yapılıyor?" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da Maraş'ta insanların topluca öldürüldüklerini belirterek, "Saldırılar yedi gün boyunca devletin gözü önünde yapıldı. O katliamı yapanlar bugün IŞİD ve ÖSO adı altında Suriye'nin Rojava bölgesinde aynı şeyi yapıyor. Bu olayları devletin içindeki birtakım odaklar organize etti." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada
Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, kaçarken "eşimi öldürdüm, ne kadar yerim" diye sormuş Güvercinlerini öldüren atmacaya tuzak kurdu, "Adamı böyle yakalarlar" dedi Taksiciler bu kez toplantıda birbirlerine girdiler

Son Dakika Haberleri
18:45 Avrupa Parlamentosu, Uygur Türkleri konusunda Çin'i kınadı, kampların dağıtılmasını istedi - Son Dakika Haber
18:45 Japonya'da kadın gazeteci tecavüzle suçladığı ünlü isme karşı açtığı davayı kazandı - Son Dakika Haber
18:41 Putin: Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek - Son Dakika Haber
18:41 Ev sahibini döverek öldüren 3 sanığa 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis - Son Dakika Haber
18:39 Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Son Dakika Haber
18:26 Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti - Son Dakika Haber
17:50 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maraş olaylarının 41. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]