N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Sang kazandı - Son Dakika

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Sang kazandı

08.11.2020 11:17
N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Sang kazandı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan yarış, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyreden atletler, Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçti. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağından "U dönüşü" yaparak yeniden köprüye yöneldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip ederek ve buradan döndü. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da sona erdi.

Yarışı Türkiye'de yaşayan ve ay-yıldızlı formayla koşan Sang ilk sırada tamamladı. Kenyalı atlet, 42 kilometre 195 metrelik parkurda 2.11.49'luk derece yaptı. Sang, bu performansıyla kişisel en iyi derecesine imza attı.

Maratonda ikinciliği 2018'deki İstanbul Maratonu'nun kazananı Kenyalı Felix Kimutai 2.12.00'lık derecesiyle alırken, 2.12.23 ile koşan Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele de üçüncü oldu.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Sang kazandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Sang kazandı - Son Dakika


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