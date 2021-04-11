SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi - Son Dakika

SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi

11.04.2021 13:15

İZMİR tarihinin ilk uluslararası maratonu Maratonİzmir'in ikincisi bugün koşuldu ve 42 kilometre 195 metrelik yarışta erkeklerde birinciliği Etiyopyalı Tsegaye Getachew, 2.09.35'lik müthiş derecesiyle elde etti.

İZMİR tarihinin ilk uluslararası maratonu Maraton İzmir'in ikincisi bugün koşuldu ve 42 kilometre 195 metrelik yarışta erkeklerde birinciliği Etiyopyalı Tsegaye Getachew, 2.09.35'lik müthiş derecesiyle elde etti. Tsegaye Getachew bu performansıyla Türkiye sınırları içinde erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesini elde etti. Böylelikle Maratonİzmir henüz ikinci yılında ülkemizde en iyi derecenin koşulduğu maraton olarak tarihe geçti. 42 kilometre erkeklerde Etiyopyalı Balew Yihunie 2.09.38 ile ikinci, Kenyalı Edwin Kipngetich ise 2.09.41 ile üçüncülüğü elde etti. Yihunie ve Kipngetich'in dereceleri de en iyi ilk üç içerisinde gösterildi. Böylelikle Maratonİzmir'in parkur avantajı ve önümüzdeki dönemde uluslararası düzeydeki rekorlar için uygun bir yarış olduğu ortaya çıktı.

KADINLARDA ZAFER KENYALI MOGES'İN

Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2.25.25 ile finiş çizgisini ilk geçen atlet olurken, aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.26.21 ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum Korir 2.26.52 ile üçüncülüğü ede etti. Kadın atletimiz Dilan Atak, 2.50.18 ile kendisine sekizinci sırada yer buldu.

İZMİRLİ UFUK'UN BÜYÜK BAŞARISI

Erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ufuk Arda, 2.25.39 ile 15'inci olarak yaptı. 1987 doğumlu sporcu, Kenya ve Etiyopyalı atletlerin müthiş çekişmesine sahne olan dev yarışta güçlü rakiplerin arasından sıyrılarak önemli bir aşarı elde etti.

START VE FİNİŞ LOZAN MEYDANI'NDA

Maratonİzmir'de 42 kilometrenin startı 311 sporcu ile Şair Eşref Bulvarı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından verildi. Atletler Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkıp sahili takiben Bostanlı İskele'den ilk dönüşü gerçekleştirdi. Koşucular, bu ilk dönüşün ardından aynı parkuru takip ederek bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmirMarina'da ikinci dönüşü yaptı ve İzmir tarihinin ikinci maratonu, başladığı yer Lozan Meydanı'nda sona erdi.

TANIDIK İSİMLER KOŞUYA KATILDI

Maratonİzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır ile TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş da koştu.

10 KİLOMETREDE BÜYÜK HEYECAN

Startı yine Mustafa Özüslu tarafından verilen 10 kilometre yarışında ise ilk üç erkeklerde Kenyalı Roncer Kipkorir ve David Chemweno ile Etiyopyalı Fateme Alem Regasa arasında paylaşıldı. Kadınlarda sıralama Kenyalı Stela Rutto ve Daisyh Jeptoo Kimeli ile ülkemizden Burcu Subatan şeklinde oluştu. 10 kilometre yarışı yine İZFAŞ önünden verildi. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasına geldi ve 10 kilometreyi tamamladı.

SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi - Son Dakika Spor


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