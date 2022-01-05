Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atan hafif ticari aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 PG 337 plakalı Citroen markalı, Vedat Page yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.