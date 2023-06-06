Ekipler gözlerine inanamadı! Baskın gerçekleştirilen evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı - Son Dakika
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Ekipler gözlerine inanamadı! Baskın gerçekleştirilen evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı

06.06.2023 13:49

Mardin'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürdüren ekipler, Mazıdağı ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan M.T.'nin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığını tespit etti. Adreste yapılan aramada 22 bin parça tarihi eser bulundu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık 22 bin adet, tarihi eser niteliği taşıyan parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

EKİPLER ANINDA HAREKETE GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, Mazıdağı ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan M.T.'nin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

22 BİN PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

Adreste yapılan aramada, çoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler, metal yüzükler, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü objeler, mızrak uçları, metal kaplar, figürler, mühürler, kamalar, yüksükler, cam cisimler, balta, kemer ve diğer çeşitli tarihi cisimler olmak üzere yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi.

TARİHİ ESERLER EMİN ELLERDE

Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, tarihi eserler incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

İşte baskın yapılan evden çıkanlar;

Ekipler bile inanamadı! Baskın yapılan evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı
Ekipler bile inanamadı! Baskın yapılan evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı
Ekipler bile inanamadı! Baskın yapılan evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı
Ekipler bile inanamadı! Baskın yapılan evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı
Ekipler bile inanamadı! Baskın yapılan evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
  • mesut yuksel: Yuhhh...adam resmen hazine bulmuş. Hadi bunu tespit ettiniz, ya tespit edilemeyip yurt dışına kaçırılan eserler kim bilir ne kadardir. Memleketin her yerinden tarih fışkırıyor, ama tarihine sahip çıkan kimse yok. Dünyanın en büyük ve en güzel kültür turizmine sahibiz, değerini bilen yok. Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Define kanunu değişmeli toprak altındakinin kimseye faydası yok bırakta gariban kalkınsın ülkeyede para girsin Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Ülkemizde de gelişmiş ülkelerdeki gibi mükafatlandirma olsa kimse bu tip yollara tevessül etmez. Kimbilir şimdi kimler çökecek veya gerçekten devlete mi? kalacak... Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
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Mazıdağı, Artuklu, Mardin, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekipler gözlerine inanamadı! Baskın gerçekleştirilen evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekipler gözlerine inanamadı! Baskın gerçekleştirilen evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı - Son Dakika
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