Ekipler gözlerine inanamadı! Baskın gerçekleştirilen evden tamı tamına 22 bin parça tarihi eser çıktı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda çoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık 22 bin adet, tarihi eser niteliği taşıyan parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

EKİPLER ANINDA HAREKETE GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, Mazıdağı ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan M.T.'nin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi.

22 BİN PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

Adreste yapılan aramada, çoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler, metal yüzükler, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü objeler, mızrak uçları, metal kaplar, figürler, mühürler, kamalar, yüksükler, cam cisimler, balta, kemer ve diğer çeşitli tarihi cisimler olmak üzere yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi.

TARİHİ ESERLER EMİN ELLERDE

Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, tarihi eserler incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

İşte baskın yapılan evden çıkanlar;