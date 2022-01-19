Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Kızıltepe ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında alınan ilk bilgilere göre Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine gitmekte olan tıra, arkasından gelen başka bir tırın çarpmasıyla birlikte aralarında seyahat otobüsünün de bulunduğu 8 araç birbirine girdi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.