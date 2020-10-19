Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı

19.10.2020 00:58
Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde mazrone ismi verilen üzümden yapılan ve beyaz toprakla mayalanan meşhur pekmez, şifası ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi oldu. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez, üzüm hasadı ile birlikte kaynamaya başladı. Türkiye'nin en fazla üzüm bağı bulunan Mardin'de bağ bozumu ile dallardan toplanan üzümler, zorlu ve uğraş isteyen çalışmanın ardından pekmeze dönüşüyor. Ekim ayında üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler yoğun bir iş temposu içerisine giriyor. Toplanan üzümler ezilerek suyu çıkartılıyor. Elde edilen şıra büyük bakır kazanlara konulup, beyaz toprak karıştırılıyor. Şıranın kaynaması ile birlikte içine konulan beyaz toprak ve bakteriler köpük şeklinde dışarı atılıyor. Daha sonra yaklaşık 300 derece sıcaklıkta meşe odunu ateşinde saatlerce kaynatılan şıra pekmeze dönüşüyor.

"Bu sene fiyatlar çok iyi"

Müşterilerden Şahin Deniz, pekmezin bu seneki fiyatlarının çok iyi olduğunu belirterek, kahvaltıda yarım bardak içilmesinin enerji verdiğini söyledi. Deniz, "Mazıdağı'nda satılan pekmezler arasında görünür bir fark bulamıyoruz. Çünkü, Mazıdağı pekmezi organik ve hepsinin tadı lezzetlidir. Pekmez sağlığa yararlı olduğu için tercih ediyoruz. Kış aylarında özellikle tercih ediyoruz. Sabahları kahvaltıda yarım çay bardağı pekmez içildiğinde ferahlık veriyor ve ruhsal dinginliği sağlıyor. Pekmezin fiyatları geçen senenin fiyatlarıyla anı, bu sene pekmezin fiyatı gerçekten de çok iyi" dedi.

"Bölge ve büyükşehirlerden sipariş alıyoruz"

Bölgeden ve büyükşehirlerden sipariş aldıklarını kaydeden esnaf Ahmet Deniz de hasadın bol olduğunu söyledi. Deniz, "Mazıdağı pekmezi hakiki olduğundan dolayı bölgede çok tercih ediliyor. Pekmezin içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Diğer yerlerden gelen pekmezler olduğu için de fiyatlar düşük oluyor. İstanbul, Adana, İzmir gibi büyükşehirlerden de siparişler alıyoruz. Genelde Diyarbakır'dan yoğun sipariş alıyoruz" diye konuştu.

"Aracılar yerinde oturarak bizden daha fazla kar ediyor"

Çiftçi Munzur Kabak, aracıların kendilerinden daha fazla kar elde ettiklerini dile getirerek, pekmezin bilindik noktalardan alınması gerektiğini söyledi. Kabak, "Bu aylarda üzüm hasadını gerçekleştiriyor, topladığımız üzümleri düzgün bir şekilde ezip, çıkan suyu kazanlara doldurup içine kireçli toprak atıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Kireçli toprak, suyun içerisindeki mikropları öldürüyor. Bugün diyelim ki üretici ürettiği zaman 20 liradan satıyorsa, aracılar 35 liradan da satabiliyor. Aracıların karı bizimkinden daha fazladır. Çünkü bunlar herhangi bir ilaç, alın teri dökmeden yerinde oturarak 15 lira kazanırken biz zor bela 10 lira kar ediyoruz. Bilinmeyen yerden almak doğru değildir. Ayrıca tanıdığımız, hile karıştıramayacak işletmelerden pekmezin alınması daha sağlıklı olur" şeklinde konuştu. - MARDİN

Mazıdağı, Türkiye, Mardin, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'in beyaz toprakla mayalanan meşhur üzüm pekmezi tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika Ekonomi

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