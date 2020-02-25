Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 asker, 1 polis gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 asker, 1 polis gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 asker, 1 polis gözaltına alındı

7 saat önce

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü asker 1'i polis 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 3 asker, 1 polis gözaltına alındı, System.String[]

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü asker 1'i polis 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği soruşturmaları kapsamında haklarında mahrem imamlar tarafından sabit-ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları yönünde beyanlar bulunan uzman jandarma S.A., astsubay kıdemli çavuş Y.Ö., üsteğmen N.E. ile özel harekat şube müdürlüğünde görevli polis memuru F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Yakalama kararı sonrası şüpheliler, İstanbul, Ankara, Mardin ve Mersin'de bulundukları ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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