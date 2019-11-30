'Marka Buluşmaları' devam ediyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları (UAMB) ikinci gününde uzman isimler düğümleri çözmeye devam etti.



ATO'nun düzenlediği "4'üncü Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" ikinci gününde de kaldığı yerden devam etti. "Dolaysız Marka Ekonomisi" adlı panel Ciner Bilgi Grubu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun'un moderatörlüğünde gerçekleşti. Konuşmasında dolaysız markaları ele alan Wavemaker CEO'su, IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, yeni oluşan dolaysız markaların daha cesur ve yeniliğe açık olduklarını söyledi. Eczacıbaşı Medya Planlama ve Satın Alma Müdürü, IAB TR Başkan Yardımcısı Ayşen Akalın, konuşmasında düşük bariyerli, esnek sermayeli, tüketiciyi merkeze alan markaların tüketicinin alış biçimlerini değiştirdiğini söyledi.



"Markalaşma dijital dönüşümle olacak"



Strateji ve İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil, "Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak" adlı sunumunda dijitalleşme ve dijital dönüşüm arasındaki farkı ele aldı. Şirketlerin henüz bu farkı iş yapma biçimlerine doğru uygulayamadığını söyleyen İçil, şirketlerin büyük bir kısmının henüz dijital dönüşüm projesi oluşturmadığını kaydetti.



İnsan becerisi, yapay zekayla buluşunca



Tanı Kurumsal Projeler ve İş Birlikleri Direktörü, DPID Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KMD Denetleme Kurulu Üyesi Ayten Karahan Hasgül'ün moderatörlüğünü yaptığı "Zeka Yapay, İnsan Gerçek" adlı panelde konuşan Tanı Veri Bilimi ve Analitik Çözümler Yöneticisi Bora Sezen, konuşmasında tüketiciyi tanımak, anlamak ve beklentilerini çözmek için insan becerisi ile buluşmuş bir yapay zekanın kullanılabileceğini söyledi. Arçelik Veri ve Yapay Zeka Grup Yöneticisi Pınar Köse Kulacz, dünyada yapay zekanın yeni bir kavramı olmadığını ve yıllar içindeki gelişmelerle evrim geçirdiğini söyledi. Kulacz, veri üreten tüketici devrinin başladığını bunun da veri tsunamisi oluşturduğunu dile getirdi.



Yeni çağa uyumlanan yüzyıllık markalar



"Geçmişten Geleceğe Markalaşmak" adlı panel Yüzyıllık Markalar Derneği (YYMD) Yönetim Kurulu Üyesi Kültür Danışmanlık Marka Geliştirme Danışmanı Asude Alkaylı moderatörlüğünde yapıldı.



Yüzyıllık markaların temsilcilerinin katıldığı panelde konuşan YYMD Genel Kurul Üyesi Eyüp Sabri Tuncer Genel Müdür Yardımcısı Pelin Tuncer konuşmasında Eyüp Sabri Tuncer markasının kuruluş hikayesini katılımcılara anlattı. Anafartalar'da açılan ilk dükkanın günümüzde faal olduğunu söyleyen Tuncer, bir Ankara markası olan Eyüp Sabri Tuncer'in 7 kıtada 72 ülkede faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.



Büyükada da bulunan Splendid Palas Hotel'in 5'inci kuşak temsilcisi olan Serra Taşkent ise, Fransa'ya gerçekleştirilen bir seyahat sonrasında kurulan ve yabancı basında 'Düğün Pastası' olarak adlandırılan otelin uzun yıllar geçmesine rağmen ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Taşkent, "Trendleri takip ediyoruz ama içinde kaybolmadan kendi çerçevemizle bunu yapıyoruz" dedi.



YYMD Genel Kurul Üyesi Ali Muhiddin Hacı Bekir 6'ncı Kuşak Temsilcisi Leyla Celalyan, konuşmasında 1777 yılında oluşturulan markalarının geleneksel lokumun farklı bir tarifle tekrar yorumlanmasına dayandığını söyledi. Celalyan, Türk Lokumu'nun hem Osmanlı hem de Cumhuriyet'i tanıtacak nadir ürünlerden biri olduğunu kaydetti.



"Tanışmanın en iyi yolu yemektir"



Gazete Yazarı ve Televizyon Programcısı Refika Birgül, sunumunda "Bir şehri tanımak ve tanıtmanın en iyi yolu gastronomidir" dedi. Birgül, günümüzde şehirlerin mimari güzelliklerinden çok mutfaklarının ilgi çektiğini söyledi ve gerçek tecrübeyi yaşatanın seyredilen değil tadına varılan ve tüketilebilen olduğunu kaydetti. Birgül, "Yemeklerimiz bizi, Anadolu'yu yansıtıyor. Bizim mutfağımız bizim gibi farklı lezzetlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bizim ihtiyacımız olan da bu birlikteliği oluşturmak" diye konuştu.



Tüketiciyi dinleyen, düğümü çözer



Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Ford Trucks Marka Hikayesi" adlı sunumunda markalarının Cargo adlı yük taşıma kamyonunun Türkiye'deki üretim hikayesini anlattı. Geçmiş dönmelerde Pazar paylarının yüzde 27'den yüzde 14'e düştüğünü söyleyen Turfan, "Pazar payındaki düşüş Cargo'nun önünde çözülmeyi bekleyen bir düğüm haline geldi. Bu noktada çözüm şoförlerin sesini dinlemekti" dedi. Turfan, 16 yıllık ajanslarını ve şirket isimlerini değiştiren Ford Trucks'ın 'Her yükte birlikte' sloganıyla yoluna devam ederek düğümü çözdüğünü ve yüzde 14'lük pazar payını yüzde 32'ye çıkardıklarını kaydetti. Sorunların çözümünün daima tüketicide olduğunu söyleyen Turfan, tüketiciyi dinleyerek düğümün çözülebileceğini kaydetti.



"Turizm deneyim satın almaktır"



WE Marketing Group CEO'su Viveca Chan, Çin'in batıdan dijitalleşme konusunda çok şey öğrendiğini ama önemli olanın onu doğu ile birleştirebilmek olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Chan, "Turizm günümüzde artık sadece bir yere gitmek değil bir deneyim satın almaktan geçiyor. Türkiye de bu potansiyeli görüp Çin ile karşılıklı turizm fırsatlarını değerlendirebilir" dedi.



"Türkiye, mobil bankacılıkta dünya liderleri arasında"



Cognito Ajans Başkan Vekili Yvonne Maher, "Finansal Hizmetlerde Başarılı Bir Marka Oluşturmak" adlı sunumunda dünyada mobil bankacılık kullanma oranının yüzde 42 olduğunu ve Türkiye'nin dijital bankacılık kullanma oranları ile lider ülkeler arasında yer aldığını kaydetti. Maher, doğru format, doğru zaman ve doğru yerde doğru içeriğin verilerek başarı sağlanabileceğini dile getirdi.



Sürdürülebilir başarı samimiyetten geçer



"Marka Yüzü İş Birlikleri" paneli Şarkıcı, Şarkı Sözü Yazarı, Besteci Murat Boz ve AVVA Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ile gerçekleştirildi. Atik, erkek giyim markası olan AVVA'yı 'smart casual' hem şık hem de rahat olarak konumlandırdıklarını, samimi ve sürdürülebilir bir platform oluşturmak istediklerini belirtti. Panelde konuşan AVVA'nın marka yüzü Murat Boz, samimiyetten doğan anlaşmaların tüketiciye yansıdığını ve bu şekilde sürdürülebilir bir başarı elde edildiğini söyledi.



"Evin Salonundan Konser Sahnelerine" paneli Müzisyen Zeynep Bastık ve Hypers.Co Kurucu Ortağı Tolga Akış tarafından gerçekleştirildi. Youtube ile büyük bir mecrada başlayan hikayelerinin kitlelerle tanışma sürecini anlattılar. Dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Bastık, dinleyicilere mini bir konser verdi.



Yaptığı söyleşide Şarkıcı Merve Özbey, yapılan işin tek başına değil bir ekiple yapıldığını söyleyerek uyumlu çalışmanın önemine değindi. Kişinin her konuda kendini yetiştirmesi gerektiğini söyleyen Özbey, "Doğru şarkı seçmek lazım, marka olmak dinleyicinin ne istediğini bilmekten geçiyor" dedi. Söyleşinin ardından soruları cevaplayan Özbey, dinleyicilere mini bir konser verdi.



UAMB'da ikinci gün eğitimleri



Etkinlik alanında bilgisayar oyunları



Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları Congresium üst salonlarında konuşmacılar ve eğitimlerle devam ederken, fuar alanında da çeşitli etkinlikler yer aldı. Akıllı teknolojiler fuarında yerli ve milli üretim teknolojiler katılımcılara gösterilirken, gençler bilgisayar oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi. Satranç Müzesi'nin yer aldığı etkinlik alanında canlı satranç gösterileri de yapıldı. Katılımcıların sanal gerçeklik gözlüğü ile çok boyutlu dünyada vakit geçirdiği etkinlik alanında, akıllı robotlar da yer aldı. - ANKARA